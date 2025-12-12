weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Unterrichtsausfall und Personalmangel: Bildungsminister stellt sich der Kritik

Lage an Genthiner Schulen Unterrichtsausfall und Personalmangel: Bildungsminister stellt sich der Kritik

Beim Besuch von Bildungsminister Jan Riedel an der Genthiner Sekundarschule wurden Probleme offen angesprochen – aber auch Ideen vorgestellt, wie die Schule künftig besser arbeiten kann.

Von Saskia Fischer 12.12.2025, 19:15
Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel war zu Besuch an der Sekundarschule Genthin/Brettin.
Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel war zu Besuch an der Sekundarschule Genthin/Brettin. Foto: Saskia Fischer

Genthin - Es gab Redebedarf: Knapp fünf Monate nach der Fusion der Sekundarschulen Brettin und Genthin kamen einige Elternvertreter, Schüler und Lehrer mit Bildungsminister Jan Riedel ins Gespräch. Er ist derzeit für das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt unterwegs, um sich ein Bild über die Lage an den Schulen zu machen.