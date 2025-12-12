Die NVA-Suppe aus Kläden wirbt deutschlandweit für den Kinofilm „Extrawurst“ mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst. Unternehmerin Antje Mandelkow plant noch viel mehr.

Unternehmerin Antje Mandelkow aus Kläden hat gut lachen: Eines ihrer Produkte, die NVA-Feldsuppe von Kelles Klädener Suppenmanufaktur, soll dazu beitragen, dass der neue Film „Extrawurst“ mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst ein Erfolg wird.

Kläden . - Rund läuft es derzeit für das Klädener Familienunternehmen Kelles Suppenmanufaktur von Antje Mandelkow. Die Bismarker Wiesn, deren vierte erfolgreiche Auflage dazu beigetragen hat, dass sich die Veranstaltung etabliert und zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Einheitsgemeinde wird, und der Klädener Adventsmarkt mit einem rappelvollen Suppencafé liegen noch nicht lange zurück.