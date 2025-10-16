Einkauf auf der Kippe Wochenmarkt in Arendsee: Der Betreiber zieht sich zurück, die Zukunft ist ungewiss
Betreiber Tayfun Fleischer zieht sich zurück und ist der Ansicht, die Einheitsgemeinde wolle das Angebot überhaupt nicht. Vize-Bürgermeister Michael Niederhausen erklärt, wie es weiter geht.
16.10.2025, 12:00
Arendsee. - Tayfun Fleischer hat den mit der Stadt geschlossen Betreibervertrag für den Wochenmarkt in Arendsee zum Ende des Jahres gekündigt. Dies erklärte er gegenüber der Volksstimme und erläuterte auch warum.