  4. Einkauf auf der Kippe: Wochenmarkt in Arendsee: Der Betreiber zieht sich zurück, die Zukunft ist ungewiss

Betreiber Tayfun Fleischer zieht sich zurück und ist der Ansicht, die Einheitsgemeinde wolle das Angebot überhaupt nicht. Vize-Bürgermeister Michael Niederhausen erklärt, wie es weiter geht.

Von Christian Ziems 16.10.2025, 12:00
Tayfun Fleischer betrieb den Wochenmarkt seit März 2025.
Arendsee. - Tayfun Fleischer hat den mit der Stadt geschlossen Betreibervertrag für den Wochenmarkt in Arendsee zum Ende des Jahres gekündigt. Dies erklärte er gegenüber der Volksstimme und erläuterte auch warum.