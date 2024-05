50 Gäste besuchten die Ausstellungseröffnung zu archäologischen Funden aus der Eisenzeit in und um Neulingen.

Neulingen. - „Die Altmark war nicht schon immer so bevölkerungsarm wie heute“, erklärte Christel Tiemann vom Verein De Dörpstroat am Sonntag zur Eröffnung der Ausstellung „Vergessenes Leben - Archäologische Funde in und um Neulingen“ auf dem Neulinger Landhof.