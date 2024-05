Am Samstagabend brach in einem leerstehenden Gebäude am Westring in Magdeburg ein Brand aus. Mit 30 Einsatzkräften und drei C-Rohren wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht.

In einem leerstehenden Gebäude am Westring in Magdeburg ist es am Pfingstwochenende zu einem Brand gekommen.

Magdeburg/KF. - Die Magdeburger Feuerwehr ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Brand an den Westring alarmiert worden. In einem leerstehenden Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten an mehreren Stellen im gesamten Gebäude.

„Der stark ausgebreitete Brand im Keller konnte nur mit einem massiven Löschangriff mit drei C-Rohren durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Sven Drebenstedt in einer Mitteilung.

Feuer am Westring Magdeburg: Brandursache und erste Maßnahmen

Aufgrund der anfangs stark ausgebreiteten Rauchentwicklung aus dem Gebäude sei vorsorgliche eine Warnung an die Bevölkerung veranlasst worden. Als Ursache für das Feuer konnten die Einsatzkräfte brennenden Unrat ausmachen.

Verletzte Personen gab es keine. Nach etwa einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften aus den Wachen Nord und Süd vor Ort. Außerdem waren 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf ausgerückt.

Brandstiftung in Magdeburg? Ermittlungen zur Brandursache

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum.

Gleiches gilt für den Brand, der am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Sudenburg ausgebrochen war. Die Bewohner mussten aus dem Haus evakuiert werden.