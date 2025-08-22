Sie sind stolz auf „ihren“ Film „In die Sonne schauen“ . Allerdings laufen nun auch Filmtouristen ungefragt auf ihren privaten Höfen herum. Eine ungewöhnliche Situation für den 60-Seelen-Ort Neulingen.

„Wurde hier gefilmt?“ - Ein kleines Altmark-Dorf hat plötzlich wenig(er) Privatshäre

Auf dem Neulinger Hof wurde im August 2023 gedreht. Interessierte suchen in den Dorf nach den blauen Fensterladen.

Neulingen. - Der Film „In die Sonne schauen“, von Regisseurin Mascha Schilinski, der größtenteils im Altmärkischen Neulingen gedreht wurde, bekam bei den Filmfestspielen in Cannes bereits den Jury-Preis und könnte jetzt sogar für den Oscar nominiert werden. Tourismusexperten im Land wollen nun den Erfolg nutzen, um mehr Urlauber in die Region zu locken. Doch wie denken eigentlich die Einwohner darüber?