Mit Video: In diesem Edeka-Markt in Stendal scannen Kunden selbst

Volksstimme-Reporter Leon Zeitz testet das neue Angebot im Edeka-Markt am Nordwall in Stendal.

Stendal - Der Edeka-Markt am Nordwall in Stendal ist fertig umgebaut und wieder geöffnet. Gleichzeitig wurde eine Neuerung eingeführt, die bislang einzigartig in der Hansestadt ist. Die Volksstimme hat sich diese einmal genauer angeschaut.