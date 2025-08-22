Mietvertrag gekündigt Magdeburger Hasselbachplatz: Kiezladen Tacheles muss ausziehen
Am Magdeburger Hasselbachplatz gibt es seit fast fünf Jahren den Kiezladen Tacheles vom Verein „Platz*machen“. Ihr Mietvertrag wurde gekündigt - daher müssen sie nun ausziehen.
Aktualisiert: 22.08.2025, 19:30
Magdeburg. - Das Tacheles ist seit fast fünf Jahren am Magdeburger Hasselbachplatz ein Nachbarschaftsort mit offenen Türen und vielen verschiedenen Angeboten. Nun wurde dem Verein der Mietvertrag gekündigt und er muss ausziehen. Im Gespräch mit der Volksstimme erzählen zwei Mitglieder der Kerngruppe, wie es nun weitergeht.