Zens. - Der Debütroman „Der Irrtum oder Marlenes erster Auftrag“ von Patricia Dietrich wurde am 27. Januar diesen Jahres veröffentlicht. Seitdem führt die in Biere lebende Autorin regelmäßig Lesungen durch. Diese führten sie unter anderem nach Schönebeck, Eickendorf, Staßfurt, Magdeburg, an das Ringheiligtum Pömmelte oder auf die Burg Wanzleben.

Die nächste geplante Lesung findet am 25. November um 15 Uhr in der „Grünen Ecke“ in Zens, Am Sportplatz, statt und wird die letzte in diesem Jahr sein. Mit der Lesung im Ringheiligtum galt die Schriftstellerin zudem als Vorreiterin zur Eröffnung der Landesliteraturtage in Sachsen-Anhalt.

Beste Krimi-Unterhaltung

Das Buch handelt von Marlene, die dringend einen neuen Job sucht. Sie fand heraus, dass ihr Ehemann sie betrügt. Er fordert von ihr die Scheidung und verlangt Unterhalt. Sie ist nicht gewillt seinen Forderungen nachzukommen. Für Marlene bricht eine Welt zusammen. Zufällig wird in einer kleinen Detektei eine Stelle frei. Marlene greift zu und lernt die Geheimnisse der Detektivtätigkeiten kennen.

Eines Tages erhält die kleine Privatdetektei einen aufgeregten Anruf einer Millionärin. Die Dame bittet inständig um Hilfe. Sie würde sich in einer dramatischen Situation befinden. Eva, die Chefin der Detektei, nimmt den Auftrag an. Die anfänglichen Ermittlungen ergeben für die beiden Detektive keinen Sinn. Mit einer Undercover Mission und einem Trick versuchen sie der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen? Für eine neue Liebe kann Marlene weder Interesse noch Zeit aufbringen. Eine Zufallsbekanntschaft bringt eines Tages wieder Schwung in ihr Liebesleben. Wird sie sich vollends darauf einlassen, oder...?

Beste Krimi-Unterhaltung ist also garantiert. Die Leser bewerten den Roman als „sehr spannend, manchmal amüsant und kurzweilig geschrieben“, und sprechen von „einem prächtigen Debüt. Ich habe den Roman mit großer Freude gelesen und möchte diesen unbedingt weiterempfehlen!“