In 48 Filterbecken wird das Wasser im Wasserwerk Wienrode aufbereitet.

Wienrode. - Wer des Morgens, oftmals noch schlaftrunken, seinen Wasserhahn öffnet, macht sich kaum Gedanken darüber, welchen Weg dieses Nass bis zum heimischen Wasserhahn genommen hat. Die Menschen im Harz und weit darüber hinaus trinken Wasser aus dem Talsperrensystem der Rappbode, das jedoch zuvor aufbereitet wird – gefiltert und desinfiziert. Und genau das passiert in Wienrode, in dem 1965 in Betrieb genommenen Wasserwerk.