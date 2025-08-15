Die Schlägerei am Waldbad in Klötze schlägt weiter hohe Wellen. Nun gab es eine Mahnwache. Demonstriert wurde gegen rechte Schläger und die AfD.

mahnwache am Waldbad in Klötze, angemeldet von Andreas Chen (Mitte mit Hut) aus Kuhfelde.

Klötze l Die Schlägerei, die sich am 3. August am Waldbad in Klötze ereignete, geht den Menschen nicht aus dem Kopf. Am Abend fand dort eine Mahnwache statt. Daran nahmen etwa 30 Personen teil, der Großteil kam von auswärts. Veranstalter war Andreas Chen aus Kuhfelde.