Stadtpolitik Oschersleben Kommunikationsproblem im Stadtrat? Räte wollen Sondersitzung einberufen
Erneut ist der Oschersleber Bürgermeister bei einer Stadtratssitzung abwesend. Stadträte sehen ein immer größeres Kommunikationsproblem. Wie jetzt nach Lösungen gesucht werden soll.
15.08.2025, 19:45
Oschersleben - Eigentlich hatten die Mitglieder des Stadtrates während ihrer jüngsten Sitzung in dieser Woche nur über Besetzungsänderungen in den Fachausschüssen zu entscheiden. Doch diese Personalfragen gerieten bei dem fast zweistündigen Treffen in den Hintergrund.