Erneut ist der Oschersleber Bürgermeister bei einer Stadtratssitzung abwesend. Stadträte sehen ein immer größeres Kommunikationsproblem. Wie jetzt nach Lösungen gesucht werden soll.

Aus Sicht einiger Stadträte in Oschersleben gibt es ein gravierendes Kommunikationsproblem mit der Oschersleber Stadtverwaltung.

Oschersleben - Eigentlich hatten die Mitglieder des Stadtrates während ihrer jüngsten Sitzung in dieser Woche nur über Besetzungsänderungen in den Fachausschüssen zu entscheiden. Doch diese Personalfragen gerieten bei dem fast zweistündigen Treffen in den Hintergrund.