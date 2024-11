Sie ist technisch auf dem neuesten Stand und stellt sich auch personell für die Zukunft auf: die Apotheke am Regenstein. Warum Inhaber Frank Haenel fest an den Standort im DDR-Plattenbauviertel glaubt.

Blankenburg. - Fast auf den Tag genau vor drei Jahren hat Dr. Frank Haenel die Apotheke am Regenstein von seiner Kollegin Ursula Kühlmann übernommen. Seither ist ein großer Einkaufsmarkt in Blankenburgs Plattenbauviertel verschwunden. Die Sparkassen-Filiale ist nur noch übergangsweise geöffnet. Der Leerstand wächst. Trotzdem hält Haenel mit seinem Team am Standort fest und investiert in die Zukunft.