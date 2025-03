Zehn Kilometer pro Stunde können einen großen Unterschied ausmachen - wie ein Blankenburger entdecken musste, nachdem er auf der B 81 im Harz geblitzt wurde. Wie die Polizei den Fehler auf dem Bußgeld-Bescheid erklärt und was Betroffene in solchen Fällen unternehmen können.

An der Harzköhlerei Stemberghaus nahe Hasselfelde müssen Autofahrer auf der Bundesstraße 81 auf die Bremse treten.

Hasselfelde/Blankenburg. - Ein Schreiben von der Zentralen Bußgeldstelle schockt einen Autofahrer aus dem Harz: Der Blankenburger wurde auf der Bundesstraße 81 an der Harzköhlerei Stemberghaus mit 88 Kilometern pro Stunde geblitzt - erlaubt ist an der Stelle Tempo 70. Doch im Anhörungsbogen steht eine Überschreitung von 28 statt 18 Kilometern pro Stunde - was gravierende Folgen haben könnte.