Das Michaelsteiner Klosterfest mit Grünem Markt, Livemusik und Kleinkunst ist alljährlich einer der beliebtesten Anziehungspunkte im Harzkreis. 2025 und 2026 wird ein zentraler Platz des Festes ausfallen.

Beliebtes Klosterfest muss zwei Jahre auf zentrale Location verzichten

Im Zuge der Sanierungsarbeiten an den Pfeilern am Ost- und Südflügel des Kreuzhofes im Kloster Michaelstein mussten die Fassaden abgestützt werden.

Blankenburg. - Das beliebte Michaelsteiner Klosterfest vor den Toren Blankenburgs wird sich zwei Jahre auf den großen Wirtschaftshof, die Gärten und angrenzenden Wiesen konzentrieren müssen. Grund sind langwierige Sanierungsarbeiten an einem wichtigen Ort des historischen Gemäuers.