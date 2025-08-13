weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. In Technik investiert wie noch nie: Jerichower Feuerwehren blicken auf 2024 zurück: Eine stabile Wehr mit guter Technik

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jerichow blicken auf ihrer Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück: 147 Mal ging der Alarm, über eine Million Euro wurden in die Wehren investiert.

Von Louis Hantelmann 13.08.2025, 19:30
Die Beförderten und Geehrten der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jerichow.
Foto: Louis Hantelmann

Kleinwulkow/Jerichow. - Auf ein ereignis- und auch ausgabenreiches Jahr haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jerichow bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückgeblickt.