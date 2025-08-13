In Technik investiert wie noch nie Jerichower Feuerwehren blicken auf 2024 zurück: Eine stabile Wehr mit guter Technik

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jerichow blicken auf ihrer Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück: 147 Mal ging der Alarm, über eine Million Euro wurden in die Wehren investiert.