weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Arbeitsgemeinschaft legt Zwischenbericht vor: Diese zwei Gardelegener Kitas stehen vor dem Aus und das sind die Gründe

Arbeitsgemeinschaft legt Zwischenbericht vor Diese zwei Gardelegener Kitas stehen vor dem Aus und das sind die Gründe

Die Kita-AG der Hansestadt Gardelegen betrachtet zwei Einrichtungen als „nicht zukunftsfähig“. Insgesamt elf Kitas wurden unter die Lupe genommen und dabei teils gravierende Mängel erfasst.

Von Stefanie Herrmann 13.08.2025, 18:33
Keine große Überraschung. Die Kita „Wichtelstübchen“ in Berge schnitt in Sachen „Zukunftsfähigkeit“ schlecht ab - sie ist aber nicht die einzige Einrichtung, bei der die Beseitigung aller Mängel nicht realisierbar eingeschätzt wird.
Keine große Überraschung. Die Kita „Wichtelstübchen“ in Berge schnitt in Sachen „Zukunftsfähigkeit“ schlecht ab - sie ist aber nicht die einzige Einrichtung, bei der die Beseitigung aller Mängel nicht realisierbar eingeschätzt wird. Foto: Stefanie Herrmann

Gardelegen. - Es deutlich aussprechen, gar das Wort „Schließung“ in den Mund nehmen, das wollte am Dienstag im Gardelegener Sozialausschuss niemand. Aber: Die Tage zweier Kitas sind nach einem Zwischenbericht einer eigens gegründeten Kita-Arbeitsgemeinschaft (AG) offensichtlich gezählt.