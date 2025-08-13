Nic Matthias aus Parchen (Stadt Genthin) ist im Motorsport unterwegs. Er ist zur Enduro-Weltmeisterschaft in Italien eingeladen worden. Der Start ist ein Meilenstein für den Fahrer und die Szene im Jerichower Land.

Auf dem Sprung zur Weltmeisterschaft - Nic Matthias aus Dorf bei Genthin mischt bei Traditionsrennen mit

Nic Matthias aus Parchen ist im Enduro-Sport erfolgreich unterwegs und startet demnächst bei den Six Days in Bergamo.

Parchen. - Der Motor heult auf, das Hinterrad dreht durch, auf dem Gesicht formt sich ein Lächeln. Wenn Nic Matthias auf seinem Motorrad sitzt, ist er in seinem Element. Der junge Mann aus einem Dorf bei Genthin startet jetzt bei der Enduro-Weltmeisterschaft in Italien. Die International Six Days Of Enduro in Bergamo sind Kult.