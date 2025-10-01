Der Oktober 2025 startet mit einem Highlight für Eisenbahn- und Technikliebhaber. Sie können vom 3. bis 5. Oktober mit der historischen Dampflok „Bergkönigin“ zum Tag des offenen Schausägewerks fahren.

Bergkönigin auf Tour: Mit der Dampflok auf der Rübelandbahn zum Harzer Schausägewerk

Die Dampflok 95 027 - die Bergkönigin - dampft am ersten Oktoberwochenende gleich dreimal durch den herbstlichen Harz von Blankenburg aus hinauf nach Rübeland.

Blankenburg. - Wer den Goldenen Herbst im Harz mit Eisenbahnromantik und historischem Handwerk verbinden möchte, sollte sich das Wochenenden vom 3. bis 5. Oktober 2025 vormerken. Dann geht es auf den Gleisen der Rübelandbahn unter Dampf zum Schausägen.