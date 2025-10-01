Mitarbeitende der Zerbster Helios Klinik und Bürgermeister Andreas Dittmann sind alarmiert. Sie befürchten, dass das Krankenhaus durch die Hintertür geschlossen werden soll. Was steckt dahinter?

Paukenschlag: Helios schließt Orthopädie in Zerbst - steht jetzt die gesamte Klinik auf der Kippe?

Zerbst - Aus der Zerbster Helios Klink kommen alarmierende Nachrichten. Nach Informationen der Volksstimme möchten alle Fachärzte der Orthopädie geschlossen schon zu Mitte Oktober in die Helios Klinik Jerichower Land nach Burg versetzt werden. Das berichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses, die nicht namentlich genannt werden möchten. Im Umkehrschluss würde dies wohl das Ende des Fachbereichs am Standort Zerbst bedeuten – vermutlich mit weitreichenden Folgen.