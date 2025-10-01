weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Frauen im Harz: Kostenlose Hilfe für mehr Lebensqualität trotz Krebs

Benefizaktion im Harz So hilft eine Halberstädterin an Krebs erkrankten Frauen

Nur ein Lächeln als Bezahlung zu akzeptieren, das ist eigentlich in Beautysalons nicht üblich. In Halberstadt aber geht das - zumindest für eine von Krebs betroffene Frau. Was hinter der Aktion steckt und wie man sich bewerben kann.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 01.10.2025, 15:29
Janine Teske (links) und Katharina Neuber direkt nach der Behandlung. Janine war eine der ersten Gewinnerinnen der Halberstädter Aktion im Jahr 2022.
Janine Teske (links) und Katharina Neuber direkt nach der Behandlung. Janine war eine der ersten Gewinnerinnen der Halberstädter Aktion im Jahr 2022. Foto: Neuber

Halberstadt. - Sie ist nicht nur eine taffe Geschäftsfrau, die Halberstädterin Katharina Neuber. Sie hat auch eine ausgeprägte soziale Ader. Mit „pay with a smile“ beteiligt sie sich am Brustkrebs-Aktionsmonat und bietet etwas Besonderes: Eine Augenbrauen-Rekonstruktion.