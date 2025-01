Derenburg. - Was tun, wenn ein Hersteller die bei Kunden beliebten Produkte nicht mehr liefern kann? Im Biomarkt in Derenburg haben Viola und Bernd Abel aus der Not eine Tugend gemacht. Sie stellen ihre Bionudeln eben selbst her. Nicht die einzige Idee, um frische und gesunde Lebensmittel anbieten zu können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.