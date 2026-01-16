Lange hat Reinhard Schlotter nach einer Nachfolgerin für die orthopädische Praxis in Blankenburg gesucht. Dort sichert Franziska Frommhold gemeinsam mit Annegret Schlotter die Patientenversorgung ab und bittet um Verständnis, wenn es mal längern dauert.

Franziska Frommhold hat die Nachfolge von Reinhard Schlotter in der Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie des MVZ Harz in Blankenburg angetreten. Sie ist zugleich von den Berufsgenossenschaften als Durchgangsärztin zugelassen.

Blankenburg. - Die orthopädische Versorgung von Patienten aus Blankenburg und der weiteren Umgebung im Gesundheitszentrum an der Ludwig-Rudolf-Straße ist gesichert. Franziska Frommhold setzt dort die Arbeit von Reinhard Schlotter in der Gemeinschaftspraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Harz fort.