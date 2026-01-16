Gesundheitsversorgung im Harz Blankenburger Arztpraxis trotzt Patientenansturm und Terminstau
Lange hat Reinhard Schlotter nach einer Nachfolgerin für die orthopädische Praxis in Blankenburg gesucht. Dort sichert Franziska Frommhold gemeinsam mit Annegret Schlotter die Patientenversorgung ab und bittet um Verständnis, wenn es mal längern dauert.
Blankenburg. - Die orthopädische Versorgung von Patienten aus Blankenburg und der weiteren Umgebung im Gesundheitszentrum an der Ludwig-Rudolf-Straße ist gesichert. Franziska Frommhold setzt dort die Arbeit von Reinhard Schlotter in der Gemeinschaftspraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Harz fort.