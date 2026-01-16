An der Kreuzung Gübser Weg/Leineweberstraße in Magdeburg braucht es mehr Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer – das fordert die CDU/FDP‑Fraktion. Doch laut Stadt sei das aus einem bestimmten Grund nicht möglich.

Keine neuen Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer in Magdeburg

Ein Blick auf die Kreuzung Gübser Weg und Leineweberstraße in Magdeburg. In einem Antrag fordert die Fraktion CDU/FDP die Stadt auf, zu prüfen, inwieweit die Sicherheitsmaßnahmen gerade für Fahrradfahrer verbessert werden können.

Magdeburg. - Die Sicherheit für Radfahrer müsse dringend verbessert werden – davon ist die CDU/FDP‑Fraktion in Magdeburg überzeugt. Seit ihrem Antrag zur Kreuzung Gübser Weg/Leineweberstraße läuft die Diskussion weiter, und nun liegt auch die Stellungnahme der Stadtverwaltung vor.