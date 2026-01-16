Trotz unübersichtlicher Kreuzung Keine neuen Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer in Magdeburg
An der Kreuzung Gübser Weg/Leineweberstraße in Magdeburg braucht es mehr Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer – das fordert die CDU/FDP‑Fraktion. Doch laut Stadt sei das aus einem bestimmten Grund nicht möglich.
Magdeburg. - Die Sicherheit für Radfahrer müsse dringend verbessert werden – davon ist die CDU/FDP‑Fraktion in Magdeburg überzeugt. Seit ihrem Antrag zur Kreuzung Gübser Weg/Leineweberstraße läuft die Diskussion weiter, und nun liegt auch die Stellungnahme der Stadtverwaltung vor.