  4. Tiger-Geburt und Jubiläum: Magdeburgs Zoo zwischen Erfolgen und Herausforderungen

Der Magdeburger Zoo blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Geburt der Sibirischen Tiger war dabei der Höhepunkt. Warum trotz beachtlicher Erfolge auch Sorgen bleiben.

Von Sabine Lindenau 16.01.2026, 06:45
Spielende Tigerjunge im Magdeburger Zoo im Januar 2026. Der neue Zoodirektor zieht eine positive Bilanz für 2025.
Spielende Tigerjunge im Magdeburger Zoo im Januar 2026. Der neue Zoodirektor zieht eine positive Bilanz für 2025. Foto: Zoo Magdeburg/Tobias Quast

Magdeburg. - Das Jubiläumsjahr ist vorbei, der neue Direktor seit etwas mehr als einem halben Jahr im Amt: Hinter dem Magdeburger Zoo liegt ein ereignisreiches Jahr. Der Blick zurück fällt durchaus positiv aus. Doch der nach vorn zeigt auch Sorgen auf.