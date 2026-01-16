Tiger-Geburt und Jubiläum Magdeburgs Zoo zwischen Erfolgen und Herausforderungen
Der Magdeburger Zoo blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Geburt der Sibirischen Tiger war dabei der Höhepunkt. Warum trotz beachtlicher Erfolge auch Sorgen bleiben.
16.01.2026, 06:45
Magdeburg. - Das Jubiläumsjahr ist vorbei, der neue Direktor seit etwas mehr als einem halben Jahr im Amt: Hinter dem Magdeburger Zoo liegt ein ereignisreiches Jahr. Der Blick zurück fällt durchaus positiv aus. Doch der nach vorn zeigt auch Sorgen auf.