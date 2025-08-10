weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Denkmalschutz im Harz Blankenburger Vereinschef: Es gibt nichts Nachhaltigeres, als ein über 300 Jahre altes Gutshaus

In Zeiten stark gestiegener Kosten für Baumaterial, Handwerker und Energie kommen Eigentümer historischer Gebäude schnell an ihre Grenzen. Sie fordern deshalb mehr echte Unterstützung, so wie der Verein zum Erhalt und Pflege des Ritterguts Cattenstedt.

Von Jens Müller 10.08.2025, 10:00
Vereinschef Christoph Herrfurth (Mitte) führt zum Tag des offenen Denkmals eine Besuchergruppe durchs Rittergut Cattenstedt.
Vereinschef Christoph Herrfurth (Mitte) führt zum Tag des offenen Denkmals eine Besuchergruppe durchs Rittergut Cattenstedt. Archivfoto: Jens Müller

Cattenstedt. - Wie geht es bei einem besonderen Denkmalprojekt im Harz voran? Dazu sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Christoph Herrfurth, dem Vorsitzenden des Vereins „Erhalt und Pflege des Baudenkmals Rittergut Cattenstedt“.