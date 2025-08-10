Denkmalschutz im Harz Blankenburger Vereinschef: Es gibt nichts Nachhaltigeres, als ein über 300 Jahre altes Gutshaus

In Zeiten stark gestiegener Kosten für Baumaterial, Handwerker und Energie kommen Eigentümer historischer Gebäude schnell an ihre Grenzen. Sie fordern deshalb mehr echte Unterstützung, so wie der Verein zum Erhalt und Pflege des Ritterguts Cattenstedt.