Denkmalschutz im Harz Blankenburger Vereinschef: Es gibt nichts Nachhaltigeres, als ein über 300 Jahre altes Gutshaus
In Zeiten stark gestiegener Kosten für Baumaterial, Handwerker und Energie kommen Eigentümer historischer Gebäude schnell an ihre Grenzen. Sie fordern deshalb mehr echte Unterstützung, so wie der Verein zum Erhalt und Pflege des Ritterguts Cattenstedt.
10.08.2025, 10:00
Cattenstedt. - Wie geht es bei einem besonderen Denkmalprojekt im Harz voran? Dazu sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Christoph Herrfurth, dem Vorsitzenden des Vereins „Erhalt und Pflege des Baudenkmals Rittergut Cattenstedt“.