Für mehr als 250 Jungen und Mädchen beginnt in Stendal ein neuer Lebensabschnitt. Die Einschulungen 2025 wurden gefeiert.

In der Grundschule Nord in Stendal wurden für die Jungen und Mädchen zur Einschulung weiße Tauben in die Lüfte entlassen.

Stendal - Für 259 Einschüler der beginnt in Stendal ein neuer Lebensabschnitt. Insgesamt 136 Mädchen und 123 Jungen wurden in den kommunalen Schulen der Hansestadt eingeschult.

44 von ihnen wurdem am 9. August in der Grundschule Nord in der Schule begrüßt. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen führten dafür ein buntes Programm auf.

Nach einer kurzen Rede von Schulleiterin Katrin Lehmann konnten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrern ihre Klassenräume anschauen. Dort werden sie nun das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen.

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der Grundschule Nord in Stendal führen ein Programm für ihre neuen Mitschüler auf. Foto: Gerhard Draschowski

Den großen Höhepunkt gab es im Anschluss auf dem Schulhof, als weiße Tauben in die Lüfte entlassen worden. Die Schüler konnten sich für ihre Schulzeit etwas wünschen. Und natürlich durften die prallgefüllten Schultüten nicht fehlen. Diese wurden den Kindern von ihren Eltern überreicht.

Mitglieder des Fördervereins der Grundschule versorgten die Gäste während der Feier mit Kaffee und Kaltgetränken.