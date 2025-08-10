Erst Dürrewarnung, dann Dauerregen – wie steht es um die diesjährige Ernte nach diesen Wetterextremen? Landwirt Hans Henning Hagemann aus Zens zieht Bilanz.

Ernte in Zens doch nicht so schlimm wie erwartet?

Die Getreideernte wird bald vollständig eingeholt sein.

Zens. - Noch im Frühjahr warnten Experten vor einem möglichen Dürrejahr. Das erste Quartal 2025 fiel in Sachsen-Anhalt sogar trockener aus als das bisherige Rekordjahr 2018 – mit gerade einmal 79,1 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Besonders für die Landwirtschaft galt das als schlechtes Omen: Bereits im Juni schien die Ernte in Gefahr. Doch es kam anders als gedacht.