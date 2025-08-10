Ernte nach Dauerregen Ernte in Zens doch nicht so schlimm wie erwartet?
Erst Dürrewarnung, dann Dauerregen – wie steht es um die diesjährige Ernte nach diesen Wetterextremen? Landwirt Hans Henning Hagemann aus Zens zieht Bilanz.
10.08.2025, 12:00
Zens. - Noch im Frühjahr warnten Experten vor einem möglichen Dürrejahr. Das erste Quartal 2025 fiel in Sachsen-Anhalt sogar trockener aus als das bisherige Rekordjahr 2018 – mit gerade einmal 79,1 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Besonders für die Landwirtschaft galt das als schlechtes Omen: Bereits im Juni schien die Ernte in Gefahr. Doch es kam anders als gedacht.