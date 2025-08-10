Die Sirenen alarmierten in der Nacht zum Sonntag, 10. August, gleich vier Ortswehren aus der Gemeinde Nordharz. Kurz nach Mitternacht begann ein Löscheinsatz auf einem Feld. War es Brandstiftung?

Feldbrand bei Stapelburg und Schauen: Ist der „Feuerteufel“ im Raum Osterwieck zurück?

In der Nacht zum Sonntag hielt ein Brand auf einem Feld im Raum Osterwieck und Nordharz die umliegenden Feuerwehren in Atem.

Stapelburg/ Schauen. - Eine lange Nacht hatten 35 Feuerwehrleute aus den freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Nordharz am vergangenen Wochenende. Am Sonntag, 10. August, kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Brand mehrerer aufgestapelter Stroh-Quaderballen auf einem Stoppelfeld nahe Stapelburg, zwischen der Landesstraße 88 in Richtung Schauen und der Auffahrt zur Autobahn 36.