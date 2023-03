Ein junger Harzer hat sich in Blankenburgs Innenstadt den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Allerdings war der Weg recht steinig.

Neues Restaurant: Harzer Hausmannskost in Blankenburgs Essecke

Der Blankenburger Odin Arndt ist Stammkunde in der Essecke.

Blankenburg- Wer in Blankenburgs Innenstadt gepflegt Mittagessen möchte, stößt recht schnell an seine Grenzen. Jenseits von Fischbrötchen, Döner, Würstchen und Leberkäse-Semmel ist das Angebot an Restaurants überschaubar.