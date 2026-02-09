Für die Soldaten der Blankenburger Bundeswehrkaserne standen 2025 zwei große Übungen an, um bestimmte Abläufe auch im Ernstfall zu optimieren. Welche Herausforderungen sie im Jahr 2026 erwartet.

Bundeswehr im Harz: „Frequenz und Umfang der Aufgaben haben sich erheblich gesteigert“

Blick in die Untertageanlage der Bundeswehr in Blankenburg.

Blankenburg. - Die angespannte Sicherheitslage in Europa und die Modernisierung der Bundeswehr machen auch vor dem einzigen Harzer Standort der Streitkräfte nicht halt. Im Gespräch mit Reporter Jens Müller blickt der Dienstellenleiter des Versorgungs- und Instandsetzungszentrums Blankenburg auf die Herausforderungen für 2026.