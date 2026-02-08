Einkaufen im Harz Ausverkauf trotz schwarzer Zahlen: Wernigeröder Kult-Jeansladen „Kulisse“ schließt nach 31 Jahren

Die Regale sind voll, die Kunden treu – dennoch schließt der Wernigeröder Jeansladen „Kulisse“. Wie lange sich Kunden noch mit neuen Hosen eindecken können und wie es mit den anderen Standbeinen von Inhaber Hagen Elmrich weitergeht.