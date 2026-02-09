weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Eisbader folgen Einladung der DLRG Tangermünde Gelungene Premiere zwischen dicken Eisschollen

DLRG Tangermünde lädt erstmals zum Eisbaden im Kiesloch ein. Großes Interesse lockt nicht nur Mutige ans Wasser. Mit welchen Herausforderungen die Retter zu kämpfen haben.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 09.02.2026, 12:47
Eisbader am 7. Februar im Kiesloch bei Tangermünde. Die DLRG-Ortsgruppe hat dazu eingeladen.
Tangermünde. - Eisbaden ist für die Einsatztaucher der Tangermünder Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nichts Unbekanntes. Es für die Öffentlichkeit anzubieten, hingegen schon. Der erste Versuch am Sonnabend verlief ganz anders als erwartet.