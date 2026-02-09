Liveticker
Eisbader folgen Einladung der DLRG Tangermünde Gelungene Premiere zwischen dicken Eisschollen
DLRG Tangermünde lädt erstmals zum Eisbaden im Kiesloch ein. Großes Interesse lockt nicht nur Mutige ans Wasser. Mit welchen Herausforderungen die Retter zu kämpfen haben.
Aktualisiert: 09.02.2026, 12:47
Tangermünde. - Eisbaden ist für die Einsatztaucher der Tangermünder Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nichts Unbekanntes. Es für die Öffentlichkeit anzubieten, hingegen schon. Der erste Versuch am Sonnabend verlief ganz anders als erwartet.