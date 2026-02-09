In Magdeburg musste die Feuerwehr am Morgen zu einem Gefahrstoofeinsatz ausrücken. Drei Personen klagten über Atemwegsreizungen. Der Gefahrstoff konnte gesichert werden.

Die Feuerwehr Magdeburg musste am Montag zu einem Gefahrstoff-Einsatz ausrücken.

Magdeburg. - In Madeburg-Rothensee ist es am Montag (9. Februar 2026) zu einem Gefahrstoffaustritt gekommen. Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr zu einem Logistikunternehmen gerufen. Bei Ladearbeiten sei der Gefahrstoff, eine Säure, aus einem Fass ausgetreten.