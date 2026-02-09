weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Drei Personen verletzt Gefahrstoff ausgetreten: Einsatz für Feuerwehr in Magdeburg

In Magdeburg musste die Feuerwehr am Morgen zu einem Gefahrstoofeinsatz ausrücken. Drei Personen klagten über Atemwegsreizungen. Der Gefahrstoff konnte gesichert werden.

Von Ivar Lüthe 09.02.2026, 12:09
Die Feuerwehr Magdeburg musste am Montag zu einem Gefahrstoff-Einsatz ausrücken.
Die Feuerwehr Magdeburg musste am Montag zu einem Gefahrstoff-Einsatz ausrücken.

Magdeburg. - In Madeburg-Rothensee ist es am Montag (9. Februar 2026) zu einem Gefahrstoffaustritt gekommen. Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr zu einem Logistikunternehmen gerufen. Bei Ladearbeiten sei der Gefahrstoff, eine Säure, aus einem Fass ausgetreten.