Neuer Kommandeur steht fest: Bundeswehr setzt auf Marco Haupt aus Blankenburg

Marco Haupt, langjähriger Kommandeur der Blankenburger Harz-Kaserne, übernimmt einen neuen Dienstposten. Dafür zieht es ihn nunmehr ins Münsterland.

Von Jens Kampferbeck und Jens Müller Aktualisiert: 16.01.2026, 10:57
Marco Haupt war von 2015 bis 2023 Leiter der Blankenburger Harz-Kaserne. Nun wird der Oberfeldapotheker einen neuen Dienstposten übernehmen.
Marco Haupt war von 2015 bis 2023 Leiter der Blankenburger Harz-Kaserne. Nun wird der Oberfeldapotheker einen neuen Dienstposten übernehmen.

Blankenburg/Rheine. - Stühlerücken bei der Bundeswehr: Das Sanitätsregiment 4 in Rheine bekommt einen neuen Kommandeur mit einer Harzer Vergangenheit: Oberfeldapotheker Marco Haupt wird in wenigen Wochen das Kommando in der Theodor-Blank-Kaserne (TBK) übernehmen.