Abschied vom Harz Neuer Kommandeur steht fest: Bundeswehr setzt auf Marco Haupt aus Blankenburg
Marco Haupt, langjähriger Kommandeur der Blankenburger Harz-Kaserne, übernimmt einen neuen Dienstposten. Dafür zieht es ihn nunmehr ins Münsterland.
Aktualisiert: 16.01.2026, 10:57
Blankenburg/Rheine. - Stühlerücken bei der Bundeswehr: Das Sanitätsregiment 4 in Rheine bekommt einen neuen Kommandeur mit einer Harzer Vergangenheit: Oberfeldapotheker Marco Haupt wird in wenigen Wochen das Kommando in der Theodor-Blank-Kaserne (TBK) übernehmen.