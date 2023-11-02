In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 6 bis 8. März 2026 ein umfangreiches Programm. Hier ein paar Ideen zum Ausgehen und Tanzen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Ausverkauft ist "Suberg's ü30 Party"am 7. März ab 21 Uhr im Maritim.

Kunstkantine: Am Freitag 6. März dreht sich in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt wieder alles um Vinyl. Jeder darf spielt drei Songs von bis zu sieben Minuten Länge von der Schallplatte spielen.

Buttergasse: "Kopf & Hörer" legen am 6. März ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 Techno und Melodic Techno auf. Unterstützung gibt es von EL Bartho. Für den 7. März ab 23 Uhr steht dann ab 20 Uhr die "Magdeburger Frauentags-Party" mit Toni Winter und benDMA im Kalender. Männer haben erst ab 0 Uhr nach der Show mit den Juicy Boys Zutritt.

Ellen Noir: Der "Underground Rave 42" bietet am 6. März ab 22 Uhr Tekk, Hardtekk, Uptempo, Hardtechno und Terror im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Auf dem einen Floor legen Eycer vs Koksberg, Beatforge, Takti & Caret vs Haimkind, Entzugsklinique vs Wolli, Höchtöner vs Redmann, Crackpots live vs 5XD live auf, auf dem anderen Togs & SKG, Bero vs Icaruzzz, Höhni vs Cycle und Decline. Ate Techno Schule dann am 7. März ab 22 Uhr auf dem einen Florr von Hanson & Schrempf, Martin W, Chris Rinox, Klierfaktor & Kammerflimmern, Psychodevils und RO geboten, auf dem anderen von Beat Stroganow B Day Floor, Beat Stroganow, Sandro Bader vs Pfannekuchen, Decline vs Sebastian Recklebe, Martin K-Night sowie von CJ Key.

Insel der Jugend: "Reclaim the Night" ist die Nacht auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am 7. März ab 19 Uhr überschrieben. Mit dabei sind unter andere Poaranoidprincess, Yeeza, Matrusch*K, DJ Lieb und waslisasagt.

Factory: "Mama geht tanzen" heißt es am 7. März um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Um 23 Uhr schließt sich "Magdeburgs größter Mädelsabend" an.

Idol: Eine Frauentagsparty beginnt am 7. März um 20 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Boys'n'Beats: Die "Midas Night – Die Goldenen Stunden" beginnt am 7. März um 23 Uhr im Boys’ im Boys'n'Beats, dem Queer-Club in der Liebknechtstraße 89. Drag DJane Eva Unique sorgt für den entsprechenden Glanz.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt am 7. März um 23 Uhr die Party unter dem Titel "Never Stop" mit Le Cat, Strangerkat, CC.Fierce und O.Maya.

MAW: Dafür, dass es "Lauter als das System" wird, sorgen am 7. März ab 23 Uhr Aura Kamikura, Benno, Bertziherzi, DJ Ritalino, Fengari, Helie74, Jule Rainbow, Lady Maru, Lühr, Noxaria, Red Sunday, Resaresa, Son!ca und Untenlinks. Das MAW befindet sich auf dem Gelände der Liebknechtstraße 65 bis 91 in Haus 142a.

Prinzzclub: Die "Ladies Night" mit Alex Martura bricht am 7. März um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a an.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend.