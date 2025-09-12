weather regenschauer
Polizei ermittelt in Hasselfelde Brandstiftung? Feuer in muslimischem Gebetsraum im Harz - was die Polizei sagt

Das Großfeuer in einem muslimischen Gebetsraum in Hasselfelde (Harz) wirft Fragen auf. War es Brandstiftung oder gar eine politisch motivierte Tat? Was bisher zu dem Feuer bekannt und wie der Ermittlungsstand der Polizei ist.

Von Matthias Distler und Holger Manigk Aktualisiert: 13.09.2025, 12:18
In einem ehemaligen Supermarkt in Hasselfelde ist es in der Nacht zum 12. September zu einem Brand gekommen. Foto: Feuerwehr

Hasselfelde. - Mehrere Stunden haben die Löscharbeiten in Hasselfelde in den frühen Morgenstunden am Freitag, 12. September, gedauert: In einem ehemaligen Supermarkt an der Nordhäuser Straße es zu einem Brand gekommen. Das Gebäude wird einer Sprecherin des Polizeireviers Harz zufolge „aktuell als islamische Gebets- und Begegnungsstätte genutzt“.