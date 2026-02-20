Sie schreiben im wahrsten Sinne Geschichte: Hüttenrodes Ortschronisten. Gleich in drei unterschiedlichen Sparten bereiten sie Historisches rund um den Harzort auf. Und haben noch lange nicht genug.

Blick in die Hüttenröder Heimatstube. Dort finden sich auch zahlreiche Exponate aus der Landwirtschaft.

Hüttenrode. - Noch hat der Winter Hüttenrode fest im Griff. Doch trotz der kühlen Temperaturen herrscht in der Alten Schule geschäftiges Treiben. Hüttenrodes Ortschronisten sind heiß darauf, möglichst vielen Interessierten die lange Geschichte des Harzdorfes näherzubringen - und nebenbei neue Mitstreiter dafür zu begeistern.