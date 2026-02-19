Industrie bei Stendal Windräder für Mercer abgelehnt - Zellstoffwerk bei Arneburg wollte Strom für den Schwarzfall
Der Planungsverband für den Industriepark Altmark lehnt den Bau zweier Windräder auf dem Betriebsgelände von Mercer Stendal ab. Einstimmigkeit herrscht darüber aber nicht.
Aktualisiert: 20.02.2026, 12:03
Arneburg/Krusemark. - Der Planungsverband für den Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) hat sich dagegen ausgesprochen, dass Mercer Stendal auf seinem Betriebsgelände zwei Windräder errichten darf. Es gab sieben Gegenstimmen und vier Ja-Stimmen.