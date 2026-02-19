weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Energieversorgung bei Mercer Stendal: Planungsverband stoppt Windräder

Industrie bei Stendal Windräder für Mercer abgelehnt - Zellstoffwerk bei Arneburg wollte Strom für den Schwarzfall

Der Planungsverband für den Industriepark Altmark lehnt den Bau zweier Windräder auf dem Betriebsgelände von Mercer Stendal ab. Einstimmigkeit herrscht darüber aber nicht.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 20.02.2026, 12:03
Mercer Stendal wollte auf dem Betriebsgelände im Industrie- und Gewerbepark Altmark zwei Windräder errichten, diese Pläne sind nun passé.
Mercer Stendal wollte auf dem Betriebsgelände im Industrie- und Gewerbepark Altmark zwei Windräder errichten, diese Pläne sind nun passé. Foto: Karina Hoppe

Arneburg/Krusemark. - Der Planungsverband für den Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) hat sich dagegen ausgesprochen, dass Mercer Stendal auf seinem Betriebsgelände zwei Windräder errichten darf. Es gab sieben Gegenstimmen und vier Ja-Stimmen.