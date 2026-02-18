Am Aschermittwoch ist alles vorbei, zumindest beim Karneval. So endete auch für die Zerbster Jecken wieder die Zeit ihrer eben leider doch nur vorübergehenden närrischen Regierung, aber zumindest ohne Defizit in der Stadtkasse.

Zerbst - Was am 15. November mit großem Bahnhof und viel Tam Tam seinen närrischen Anfang genommen hat, denn die alljährliche Jeckenzone vor dem Rathaus wurde getreu dem Motto der nun abgelaufenen Session „Klinik vor Ort, das ist doch klar, nur Helios macht sich hier jetzt rar!“ zum gemeinschaftlichen Kampfgebiet zum Erhalt des Zerbster Krankenhauses erklärt, fand traditionell am Aschermittwoch sein jähes Ende. Der Schlüsse und die Rathauskasse mussten nun zurück in den Amtssitz von Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD), denn am Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei.