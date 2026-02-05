weather schneeregen
An der Harzstraße erstrahlt ein Fachwerkgebäude wieder wie neu: Die Sanierung des Hauses III der Blankenburger Stadtverwaltung war jedoch alles andere als einfach.

Von Jens Müller 05.02.2026, 14:00
Das Haus III der Blankenburger Stadtverwaltung an der Harzstraße ist saniert worden. Nun fehlt noch der Eingangsbereich samt Überdachung.
Das Haus III der Blankenburger Stadtverwaltung an der Harzstraße ist saniert worden. Nun fehlt noch der Eingangsbereich samt Überdachung. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Eigentlich sollte nur das Dach neu gedeckt und die marode Holzfassade erneuert werden. Doch die Arbeiten an Haus III der Stadtverwaltung in der Blankenburger Harzstraße wurden dann umfangreicher, als gedacht.