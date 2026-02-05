Im Stadtteilbüro in Stendal-Stadtsee findet jeden zweiten Dienstag im Monat ein kostenloser Filmabend statt. Im Februar 2026 wird eine deutsche Komödie gezeigt.

Stendal. - Ein kostenloser Kinoabend findet ab sofort jeden zweiten Dienstag im Monat im Stadtteilbüro in Stendal-Stadtsee statt. Darüber informiert Nanette Blasche, Projektkoordinatorin der Sozialstärken gGmbH.

„Ich darf leider nicht mit dem Filmtitel werben“, sagt Nanette Blasche. Das hat der Lizenzgeber untersagt. Aber sie kann eine Zusammenfassung geben: „Es ist ein Film, in dem sich eine Jura-Studentin mit ihrem Professor einen Schlagabtausch liefert.“ In der deutschen Komödie mit prominenter Besetzung geht es um Sprache, Macht, Vorurteile und die Frage, wo Meinungsfreiheit endet.

Finanziert werden die monatlichen Filmabende über das Projekt „DeMo – Demokratie mobilisieren im Osten“. Die DeMo-Projektgruppe, bestehend aus Anwohnern des Stadtteils, hat für das Jahr 2026 noch weitere Aktionen geplant. „Wir haben vor, im Frühjahr einen Stadtteilflohmarkt zu organisieren“, sagt sie. Zur Landtagswahl im September sollen Info-Veranstaltungen stattfinden. Es soll darum gehen: „Was kann Zivilgesellschaft abseits von Parteien tun?“

Im Laufe des Jahres sollen auch verstärkt Themen wie Barrierefreiheit, Versorgung und Erreichbarkeit von Ämtern aufgegriffen werden. Der Projektgruppe schwebt ein Stadtteilspaziergang mit Stadträten vor.

Doch zunächst findet der erste Kinoabend von 17 bis 20 Uhr im Stadtteilbüro in der Adolph-Menzel-Straße 18 statt. Nicht nur der gezeigte Film, auch Popcorn und Getränke werden laut Nanette Blasche kostenlos bereitgestellt.