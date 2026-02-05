Die Angst schläft mit: In Werben gibt es eine Einbruchsserie, Bürger rüsten mit Überwachungskameras auf. Die Polizei nennt weitere Hotspots im Revier Stendal.

Bewohnerin war im Haus - Einbruchserien in Werben und weiteren Orten bei Stendal verunsichern Bürger

Werben. - Die Bewohner von Werben sind aufgeschreckt, da es in zurückliegender Zeit mehrere Einbrüche in ihrer kleinen Elbestadt gab. Angefangen im Herbst, vor allem im Oktober, „da gab es Einbrüche in Geräteschuppen, Scheunen und Garagen, bei denen hauptsächlich Gerätschaften und Werkzeuge entwendet worden sind“, sagt Lisa Stüfen, Sprecherin des Polizeireviers Stendal. Die Serie setzt sich seit Anfang des Jahres fort, nun waren auch Einfamilienhäuser betroffen.