Restaurants in Sachsen-Anhalt Nach Mehrwertsteuersenkung: Wird Essengehen im Harz billiger?

Sieben statt 19 Prozent: Gastronomen dürfen sich über eine Mehrwertsteuersenkung freuen. Doch profitieren davon auch die Gäste im Harz? Eine Stichprobe in Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg zeigt, wie Restaurants reagieren.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 05.02.2026, 12:32
Als Urlaubsregion lockt der Harz mit einer großen Restaurantvielfalt. Aber wird das Essengehen in der Region dank der Mehrwertsteuersenkung nun auch billiger? Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa

Landkreis Harz. - „Weniger Steuer. Weniger teuer.“: Mit diesem Slogan wirbt aktuell der Fast-Food-Riese McDonald’s bundesweit. Aber geben auch die Restaurants im Harz die Mehrwertsteuersenkung an ihre Gäste weiter – wird Essengehen in Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg nun auch billiger?