Holger Ballhausen verabschiedet sich als Geschäftsführer des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Vorharz aus Blankenburg. Seine Nachfolgerin steht für Kontinuität.
18.12.2025, 16:00
Blankenburg. - Einst als Matrose zur See gefahren, nun geht er mitten im Harz als „Kapitän“ von Bord: Holger Ballhausen ist als Geschäftsführer des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Vorharz verabschiedet worden. Er hinterlässt seiner Nachfolgerin ein seetüchtiges, sturmerprobtes Schiff in ruhigen Gewässern.