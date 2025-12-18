weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  TAZV Vorharz: Der Kapitän verlässt das Schiff: TAZV-Geschäftsführer Holger Ballhausen verabschiedet

Holger Ballhausen verabschiedet sich als Geschäftsführer des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Vorharz aus Blankenburg. Seine Nachfolgerin steht für Kontinuität.

Von Jens Müller 18.12.2025, 16:00
Eine Spende statt Abschiedsgeschenken: Der scheidende TAZV-Chef Holger Ballhausen (Mitte) überreichte gemeinsam mit seiner Nachfolgerin Rica Paschke einen symbolischen Spendenscheck über 2.000 Euro an Avery Kolle (links) für den Verein für krebskranke Kinder im Harz. Foto: TAZV

Blankenburg. - Einst als Matrose zur See gefahren, nun geht er mitten im Harz als „Kapitän“ von Bord: Holger Ballhausen ist als Geschäftsführer des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Vorharz verabschiedet worden. Er hinterlässt seiner Nachfolgerin ein seetüchtiges, sturmerprobtes Schiff in ruhigen Gewässern.