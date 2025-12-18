Er prägte das Stadtbild wie kaum ein anderer: 23 Jahre lang führte Rudolf Nüchterlein als Nachtwächter Gäste durch Wernigerode. Nach seinem Tod stellt sich nun die Frage: Wird die Stadt eine Straße nach ihm benennen?

Rudolf Nüchterlein, seit Jahrzehnten als Wernigerodes Nachtwächter bekannt, ist im November 2025 gestorben.

Wernigerode. - Der Tod von Rudolf Nüchterlein sorgt weit über Wernigerode hinaus für Betroffenheit. 23 Jahre gehörte er als Nachtwächter zum Stadtbild, gab sein Wissen über die Harz-Stadt weiter, engagierte sich in generationsübergreifenden Geschichtsprojekten. Wird er dafür nun von der Stadt Wernigerode gewürdigt?