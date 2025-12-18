weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Rettungswache statt Garten: Magdeburger Kleingärtner: Demo für Erhalt der Anlage

Rettungswache statt Garten Magdeburger Kleingärtner: Demo für Erhalt der Anlage

Nach dem stillen Protest mit Schildern und Plakaten folgt in Magdeburg an der Brenneckestraße der laute Protest. Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, fand eine Demonstration und Kundgebung statt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 18.12.2025, 17:33
Aktionstag und Demonstration für den Erhalt der Kleingartenanlage "Ilsetal" in Magdeburg-Sudenburg. Die Sparte solle möglicherweise dem Neubau einer Rettungswache weichen.
Aktionstag und Demonstration für den Erhalt der Kleingartenanlage "Ilsetal" in Magdeburg-Sudenburg. Die Sparte solle möglicherweise dem Neubau einer Rettungswache weichen. Lena Bellon

Magdeburg. - Die Kleingartenanlage „Ilsetal“ in Magdeburg soll für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache weichen. Die Kleingärtner protestieren bereits seit Wochen mit Schildern dagegen. Nun fand am Donnerstag, 18. Dezember 2015, eine Demonstration und Kundgebung statt.