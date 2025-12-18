CDU-Antrag beschlossen Stendal soll Steuer für Zweitwohnungen erheben
Wer seinen Lebensmittelpunkt nicht in Stendal hat, soll künftig zur Kasse gebeten werden. Der Vorstoß der CDU-Fraktion im Stadtrat wird von der Hochschule in Stendal kritisiert.
18.12.2025, 16:54
Stendal. - Die Stadtverwaltung in Stendal soll ein Konzept für eine Zweitwohnsitzsteuer erarbeiten. Die Mitglieder des Stadtrates haben dem entsprechenden CDU-Antrag mehrheitlich zugestimmt. Volker Wiedemer, Prorektor der Hochschule in Stendal und Professor für Volkswirtschaftslehre, sieht diesen Vorstoß kritisch.