Blankenburgs Pferdesportler- und Naturfreunde-Verein verbindet eine enge Kooperation mit der Sine-Cura-Förderschule in Gernrode. Und beide haben 2025 einen weiteren Grund zum Feiern.

Die andere Schule der magischen Tiere: Reiten und Naturerlebnis für Kinder aus dem Harz

Ein Highlight im Schulalltag der Sine-Cura-Schule Gernrode. Jeden Montag kommen Schüler zum Reiten nach Blankenburg, so wie hier der neunjährige Ben unter Anleitung von Übungsleiterin Andrea Sternberg vom Verein der Pferdesport- und Naturfreunde sowie Josephine Wunsch vom Lebenshilfe-Hort.

Blankenburg. - Es ist für viele Mädchen und Jungen aus dem Harz ein absolutes Highlight im Schuljahr: der Besuch des Erlebnisbauernhofs für Kinder an der Ecke Westerhäuser Straße/Finkenweg in Blankenburg. Getragen wird der Bauernhof vom Verein der Pferdesport- und Naturfreunde, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, schon ganz kleinen Kindern das Thema Landwirtschaft spielerisch zu vermitteln.