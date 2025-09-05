Im Harzörtchen Cattenstedt wird es am Samstag, 6. September 2025, musikalisch: Im Blankenburger Ortsteil wetteifern Hunderte Spielleute und feiern mit Gästen.

Die besten Spielmannszüge Sachsen-Anhalts musizieren in Cattenstedt um die Wette

Er darf beim Spielleutetreffen in Cattenstedt natürlich nicht fehlen: der Spielmannszug Hasselfelde. In dem Ensemble musizieren auch Cattenstedter mit.

Cattenstedt. - Blankenburgs Ortsteil Cattenstedt ist am Samstag, 6. September 2025, das Dorado der Spielmannszüge Sachsen-Anhalts. Die 32. Auflage ihrer Landesmeisterschaften ist zugleich eine Reminiszenz an das 100-jährige Bestehen des Spielmannszuges Cattenstedt. Hier das Programm.