  4. Wochenendtipp im Harz: Die besten Spielmannszüge Sachsen-Anhalts musizieren in Cattenstedt um die Wette

Im Harzörtchen Cattenstedt wird es am Samstag, 6. September 2025, musikalisch: Im Blankenburger Ortsteil wetteifern Hunderte Spielleute und feiern mit Gästen.

Von Jens Müller 05.09.2025, 10:00
Er darf beim Spielleutetreffen in Cattenstedt natürlich nicht fehlen: der Spielmannszug Hasselfelde. In dem Ensemble musizieren auch Cattenstedter mit.
Archivfoto: Nils Sänger

Cattenstedt. - Blankenburgs Ortsteil Cattenstedt ist am Samstag, 6. September 2025, das Dorado der Spielmannszüge Sachsen-Anhalts. Die 32. Auflage ihrer Landesmeisterschaften ist zugleich eine Reminiszenz an das 100-jährige Bestehen des Spielmannszuges Cattenstedt. Hier das Programm.